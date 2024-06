Muniz critica briga entre vereadores: “Não pode acontecer aqui na Casa”

Presidente da CMS afirmou que chamou os parlamentares para conversar sobre a situação - Foto: Gabriela Araújo / Ag. A TARDE

O presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS), Carlos Muniz (PSDB), reprovou o embate do vereador Anderson Ninho (PDT) com o líder do governo na Casa, Kiki Bispo (União Brasil), ocorrido na segunda-feira, 10.

Os aliados do prefeito Bruno Reis (União Brasil) entraram em rota de colisão minutos antes do início da sessão ordinária, quando Ninho xingou Kiki de “sacana” e “escroto” por ter se aproximado e liberado um campo de futebol no bairro de Dom Avelar, reduto eleitoral do pedetista.



De acordo com Muniz, que classificou o episódio como "inadmissível", os embates entre os parlamentares devem se ater ao microfone do plenário e o clima, ainda que de discordância, deve ser cordial.que já conversou com ambos os parlamentares sobre a situação.

“Já conversamos sobre isso. Não é daquela forma que resolve o problema. O problema se resolve sentando e conversando e eu pedi para que fizessem isso. Isso é ruim, não só apenas para a Câmara Municipal, mas para eles. Esse momento eleitoral, que faz com que os ânimos se enalteçam, não pode acontecer aqui na Casa”, afirmou.

Questionado se pretende aplicar algum tipo de sanção aos edis, Muniz negou, visto que a discussão não chegou às vias de fato.

“Não houve agressão e fato nenhum para que a gente fizesse algum tipo de apuração. Mas, pode ter certeza que todos os dois foram chamados a atenção para que isso não venha acontecer de forma nenhuma”, concluiu.