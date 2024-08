Marta Rodrigues fala em eleição mais difícil na disputa pela Câmara

Marta Rodrigues (PT) vê necessidade de mais trabalho para as siglas emolacarem parlamentares na Câmara Municipal - Foto: :Olga Leiria | Ag. A TARDE

Nesta primeira eleição municipal após as siglas formarem a chamada "Federação", a vereadora Marta Rodrigues (PT) reconheceu uma maior dificuldade por parte dos partidos elegerem parlamentares na Câmara Municipal.

"Não é uma eleição fácil, pois é a primeira que é formada por uma Federação. Não tem voto de legenda como teve na última eleição municipal e isso é um fator dificultador para as siglas", afirmou.

A "Federação Brasil da Esperança" é formada pelo PT, PCdoB e PV. A parlamentar citou a eleição de 2020, a qual o PT conseguiu emplacar quatro cadeiras na Casa Legislativa da capital baiana.

"Desta vez não tem o voto de legenda e sim o voto para as siglas da Federação de forma igualitária. Em 2020, o fato de não haver essa configuração, foi o diferencial para termos quatro vereadores do PT na Casa. O povo votava no 13 e isso facilitava, já que o voto ia para a legenda", relembrou.

Já na eleição de 2022, ocasião na qual já existiam as Federações, o PT perdeu quatro deputados com mandato. Foram eles: Neuza, Marcelino Galo, Bira Coroa e Jacó.

"A Federação tem candidatos fortes e isso é bom porque impulsiona. Sendo assim, requer mais andança, mais 'gogó' e mais diálogo com as comunidades", finalizou.