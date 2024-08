Aos 86 anos, vereador Edvaldo Brito toma decisão sobre reeleição

Em 2020, ele foi reeleito com 4.725 votos - Foto: Antonio Queirós | CMS

Aos 86 anos, o decano da Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereador Edvaldo Brito (PSD) desiste de concorrer à reeleição. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 29, durante o ato de convenção do partido, no bairro do Rio Vermelho.

"Nesse momento, eu acho que já contribui com a legislação da cidade e com a cidade. Eu vou continuar contribuindo, mas por outros caminhos e meios. Eu sou presidente [municipal] do partido, me parece, que dessa forma, eu continuo na vida pública", disse ao Portal A TARDE.

O parlamentar abriu mão da sua pré-candidatura para apoiar o seu apadrinhado político, Carlos Kleber, aposta do pessedista para sucedê-lo na Casa Legislativa. Além disso, Brito, que também é professor e advogado tributarista, afirma que a sua tem vista a ampliação do partido no Legislativo.

"A primeira questão [sobre a decisão] é a tentativa de fazer uma grande bancada na Câmara. Queremos fazer de duas a três cadeiras.Mesmo com a quantidade expressiva de votos, pelo corte eleitoral precisa ter 10% do quociente para se eleger", contou.

Edvaldo Brito, está no seu terceiro mandato consecutivo na CMS, quando foi reeleito em 2020, com 4.725 votos. Na Câmara, o parlamentar adotou a posição de independência ao governo Bruno Reis (União Brasil).

Com a saída do jogo eleitoral, o pessedista deve se dedicar à candidatura do seu filho, deputado federal Antônio Brito, à presidência da Câmara dos Deputados. Ao ser questionado sobre o assunto, o vereador brincou.

"Isso [a ajuda a candidatura de Brito] é todo dia. Primeiro com as minhas orações, pois, ele sempre foi um menino dedicado e tem o mandato voltado para a atenção das Santas Casas, entidades filantrópicas e creches comunitárias. Essas são as causas que o deputado abraça e também me escolheu para ajudar desde 2009", declarou.

*Matéria atualizada para inclusão das declarações do vereador Edvaldo Brito (PSD).