“Acho ruim”, diz Jerônimo sobre Tiago Ferreira ao lado de Bruno Reis

Tiago Ferreira ao lado de Bruno Reis durante evento da prefeitura de Salvador - Foto: William Falcão | Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) não gostou nada da presença do vereador Tiago Ferreira (PT) em um evento com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) na última sexta-feira, 14. De acordo com o governador, a ida do líder petista na Câmara Municipal à agenda da prefeitura não foi ideal, mas a decisão final acerca do fato será da direção do partido.

“A decisão é do partido. Eu não interfiro nessa forma. Acho realmente ruim você ter uma disputa neste momento municipal e ter um militante, um vereador, dentro de um ambiente que não comporta”, criticou o governador nesta terça-feira, 18.

Tiago Ferreira compareceu ao evento de lançamento do novo restaurante popular Vida Nova, da prefeitura de Salvador, no bairro de Fazenda Coutos, na região do Subúrbio Ferroviário. A localidade é considerada uma base eleitoral importante para o vereador.

“Uma coisa é quando é uma agenda institucional, que a gente até entende a presença de vereadores. Quando vai para uma entrega, eu até compreendo. Mas os exageros às vezes comprometem a postura de quem é filiado, de quem é militante. Tem as regras do partido e o diretor municipal tratará esse tema”, concluiu Jerônimo.