CMS vota projeto que cria circuito do Carnaval na Boca do Rio

A proposta de indicação, de autoria do vereador Toninho Carolino, conta com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) - Foto: Olga Leiria/ Ag. A TARDE

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vota nesta quarta-feira, 19, o Projeto de Lei nº 47/23 que pede a adição de mais um circuito do Carnaval na orla da Boca do Rio, com a criação do circuito Moraes Moreira.

A proposta de indicação, de autoria do vereador Toninho Carolino, conta com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ) e entrou na ordem do dia de votações.

Segundo o PL, a criação do novo circuito seria para a edição de 2024, mas não tramitou em tempo suficiente para aprovação. O circuito seria na faixa de orla de Patamares/Boca do Rio/Pituaçu/Patamares.

A homenagem do circuito seria ao cantor Moraes Moreira, primeiro e grande puxador de trio elétrico da história do Carnaval.