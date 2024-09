Eleições 2024: Conheça perfil dos candidatos a vereador de Salvador

Fachada da Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ypê | CMS

A briga por uma das 43 vagas na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que será disputada no próximo dia 6 de outubro, está sendo pleiteada, em sua grande maioria, por homens. Este público representa 67% dos candidatos na corrida eleitoral. Em números absolutos, isto é, 562 pretendentes, conforme mostram os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento feito pelo Portal A TARDE, nesta terça-feira, 3, mostra um perfil dos postulantes majoritariamente maduros, com faixa etária de 50 a 54 anos (19,4%), seguido pelos de 40 a 44 anos (17,8%), 45 a 49 anos (15,9%) e 55 a 59 anos (12,5%).

Por outro lado, apesar do crescimento das mulheres na política e serem maioria do eleitorado da capital baiana, a participação delas nos cargos eletivos ainda fica abaixo dos homens. Os números mostram que apenas 33% do público feminino está concorrendo a um assento no Legislativo, isto é, 281 mulheres.

A distribuição etária das candidatas soteropolitanas se assemelha ao masculino, e se concentram em maior parte, nas seguintes idades: 45 a 49 anos (41,7%), 50 a 54 anos (35,9%), 40 a 44 anos (28,4%) e 55 a 59 anos (33,2%).

No quesito escolaridade, os dados revelam que dos 843 candidatos a vereadores, 389 possuem ensino superior completo (46,1%), no total de homens e mulheres. No recorte por gênero, o público masculino representa 62,2% neste grau de instrução ante 37,7% do feminino.

Outros 261 postulantes têm ensino médio completo (30,9%), sendo 74,3% formado por homens e 25,6% mulheres. 100 pretendentes ao Legislativo estão com o superior incompleto (11,8%), sendo 56% homens e 44% mulheres.

Apenas 24 têm o ensino fundamental incompleto (2,8%), sendo a maioria composta pelo público masculino, que representa 70,8% deste nível de escolaridade. Já as mulheres são 29,1%.

A capital baiana, que é considerada a cidade mais preta fora da África, faz jus ao título e também possui maioria dos candidatos que se autodeclaram como preto ou pardo.

Segundo o TSE, 339 concorrentes se identificam como pretos (40,2%), desse total, 64,1% são homens e quase 36% mulheres. Já como pardos são 361 (42,8%), sendo 66,7% masculino e 33,2% feminino.

Os que se autodeclaram brancos são 136 pleiteantes (16,1%), com 73,5% homens e 26,4% mulheres. Indígenas são apenas quatro (0,47%), metade de cada gênero. Três candidatos (0,36%) não souberam informar.

Saiba o que faz um vereador

Os vereadores representam a sociedade nas Câmaras Municipais, juntamente com os gestores do executivo. Suas atribuições incluem propor, analisar, discutir e votar leis municipais, que dependem da sanção do prefeito para entrar em vigor, além de fiscalizar o poder Executivo, debater políticas públicas, analisar as contas públicas e apurar infrações político-administrativas.

O mandato dos vereadores é de 4 anos, sem limite de reeleições, ao contrário dos prefeitos, que só podem ser reeleitos uma vez. A eleição dos vereadores segue o sistema proporcional, no qual o critério de eleição não é apenas a maior quantidade de votos, mas também o quociente eleitoral e partidário, conforme a Legislação Eleitoral.