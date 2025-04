Governo da Bahia pede autorização para novo empréstimo de R$ 600 milhões

Jerônimo Rodrigues - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), encaminhou um novo pedido de empréstimo à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) nesta quarta-feira, 9, que prevê até R$ 600 milhões de operação de crédito externo junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (FINISA).

Conforme o Projeto de Lei 25.741/2025, os recursos serão destinados à viabilização de investimentos na área de infraestrutura e mobilidade urbana e “contribuirá com a continuidade do desenvolvimento econômico e social da Bahia, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população”.

A proposta, enviada pelo governador à Casa, indica que na tramitação seja observado o regime de urgência.

Este é o primeiro pedido de empréstimo do ano. Ao todo, na gestão de Jerônimo, já foram 15 solicitações à Assembleia em menos de dois anos de governo.