Ministro dá prazo para lançar licitação da nova BR-415 em Itabuna

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), ao lado do ministro de Transportes, Renan Filho - Foto: Reprodução

A duplicação do trecho da BR-415 entre Nova Itabuna e Nova Ferradas deve ganhar um novo desdobramento. Isso porque o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), se reuniu nesta quarta-feira, 9, com o ministro dos Transportes, Renan Filho.

A obra, que contará com 7,5 km, promete melhorar a mobilidade urbana, impulsionar o desenvolvimento econômico e elevar a qualidade de vida da população, segundo o chefe do Executivo.

A proposta apresentada por Castro foi elogiada pelo ministro Renan Filho, que contou que recebeu a intervenção por meio do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

“Eu tive conversas com o ministro Rui Costa, com o governador Jerônimo sobre o projeto. A gente recebe o projeto, vamos aprovar e, nos próximos 30 ou 40 dias, publicar a licitação. Com a licitação em mãos, a gente seleciona a empresa, assina o contrato e, ainda neste segundo semestre, damos a ordem de serviço para tirar do papel essa obra tão esperada por Itabuna”, disse Renan Filho.

Já o chefe do Executivo municipal falou sobre a importância da obra para a cidade. “Estamos trabalhando para transformar esse sonho antigo em realidade. Essa obra vai melhorar a vida de quem mora, trabalha e circula por Itabuna todos os dias”, concluiu.

A audiência, realizada em Brasília, contou também com a presença da secretária de Infraestrutura do município, Sônia Fontes.