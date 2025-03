Prefeito de Itabuna reúne 150 lideranças durante entrega da gestão

Lideranças - Foto: Divulgação

Durante a visita de dois dias do governador Jerônimo Rodrigues a Itabuna, sul da Bahia, nesta quinta-feira e sexta-feira,13 e 14, onde entregou a nova ala de pediatria do Hospital Manoel Noves, o Novo Centro de Hemodiálise do Hospital São Lucas, o Novo Hospital de Base e ainda, um dos dois reservatórios do Projeto Mais Água, além de anunciar novas obras no município, o prefeito Augusto Castro (PSD) demonstrou força política ao reunir cerca de 150 lideranças.

Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores participaram das atividades e conheceram os avanços promovidos pela gestão de Augusto, o primeiro prefeito reeleito da história de Itabuna, com cerca de 65% dos votos válidos, em áreas como saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura e programas sociais.

As duas obras construídas em parceria com o Governo do Estado – o novo Hospital de Base, que atende cerca de 120 municípios do Sul, Extremo Sul, Baixo Sul e Sudoeste do Estado pelo Sistema de Saúde, e os dois reservatórios do programa Mais Água, que garantem a normalização do abastecimento para mais de 140 mil pessoas – representam marcos importantes, com impactos significativos na melhoria da qualidade de vida da população.

O presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso, que esteve em Itabuna, destacou que “Augusto Castro é um gestor comprometido e tem se mostrado um grande líder, fortalecendo o desenvolvimento regional”, declarou.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano (Amurc)e prefeito de Itaju, Elder Fontes, o prefeito de Itabuna “tem atuado não apenas na defesa dos interesses da sua cidade, mas realizando articulações junto aos governos estadual e federal no sentido de atrair investimentos para toda a região”, destacou.

Graças à liderança do prefeito Augusto Castro, nos últimos anos, Itabuna vem recebendo ações nas áreas da saúde, infraestrutura e segurança, totalizando R$ 342,3 milhões em obras concluídas e em andamento.

O prefeito Augusto Castro destaca que “essa parceria entre a Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado tem sido fundamental para garantir melhorias estruturais e sociais para a nossa população. Nosso compromisso é continuar trabalhando com responsabilidade, planejamento e diálogo, buscando sempre avanços que beneficiem não apenas Itabuna, mas toda a região”, concluiu.