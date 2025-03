Dia da Escola: Bahia amplia investimentos na Educação e fortalece infraestrutura

Entre 2023 e 2026, o gestão estadual prevê um investimento de R$ 9,3 bilhões na infraestrutura escolar - Foto: Emerson Santos

Celebrado neste sábado, 15, o Dia da Escola relembra a criação da primeira instituição de ensino no Brasil, em Salvador, no ano de 1549. Na Bahia, o Governo tem intensificado os investimentos na educação, promovendo melhorias na infraestrutura e ampliando oportunidades para estudantes de todas as idades.

Atualmente, a rede estadual de ensino conta com 1.044 unidades escolares, 666 anexos, 33 Escolas Família Agrícola (EFA) e cerca de 700 mil estudantes matriculados. Para garantir melhores condições de ensino e aprendizado, o Estado tem apostado na construção de novas escolas de tempo integral e na requalificação das unidades já existentes.

Entre 2023 e 2026, o gestão estadual prevê um investimento de R$ 9,3 bilhões na infraestrutura escolar. Do total de 244 novas escolas planejadas, 77 já foram entregues. Além disso, 799 das 963 unidades em reforma foram concluídas, enquanto 35 das 147 previstas para ampliação já estão em funcionamento. No processo de modernização, 48 das 157 escolas programadas foram inauguradas.

Apoio estudantil e transporte

Além da infraestrutura, o Governo do Estado tem investido em programas para garantir a permanência dos alunos na escola. A alimentação escolar é uma das estratégias, com previsão de investimento de R$ 510 milhões neste ano, sendo R$ 420 milhões do orçamento estadual e R$ 90 milhões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Com isso, são oferecidas cerca de 30 milhões de refeições por mês nas escolas e anexos.

Outra iniciativa de destaque é o Bolsa Presença, que oferece R$ 150 mensais por família de estudantes em situação de vulnerabilidade, com acréscimo de R$ 50 para cada aluno adicional. Em 2025, o investimento no programa está estimado em R$ 693,6 milhões. Já o Programa Mais Estudo concede bolsas de R$ 150 para monitores selecionados, com foco na recomposição e fortalecimento das aprendizagens em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática.