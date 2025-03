Enem 2024: espelhos das redações já estão disponíveis

Enem 2024: espelhos das redações estão disponíveis - Foto: Carol Conrado/Ag. A Tarde

A vista pedagógica individual da folha de redação elaborada pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 está disponível na Página do Participante. O material foi publicado nesta sexta-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

Os resultados dos chamados treineiros, que fizeram as provas somente com o objetivo de testar conhecimentos, também estão disponíveis.

Com a vista pedagógica da redação, o participante terá a possibilidade de verificar a pontuação alcançada em cada uma das competências aferidas pelos avaliadores da prova de redação.

O processo de avaliação das redações do Enem é supervisionado pelo Inep em todas as suas etapas e segue rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital do exame, de forma que os textos podem passar por até quatro avaliações para o cálculo da nota final.

Dos 4.325.960 inscritos na edição de 2024, mais de 841.546 (19,4%) eram estudantes do 1º ou 2º ano. Já as pessoas que não cursam e nem completaram o ensino médio, mas fizeram o Enem para testar seus conhecimentos, realizaram 24.723 (0,6%) de inscrições.

Os resultados para quem pretendia ingressar na educação superior com as notas do Enem 2024 foram divulgados em janeiro de 2025.

Enem

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep para aceitar as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.