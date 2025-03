'Prova Nacional Docente' será em outubro: veja detalhes

Presidente do Inep dá informações sobre o 'Enem dos Professores' - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Informações sobre a 'Prova Nacional Docente', concurso público e unificado para professores da rede pública, foram repassadas pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, durante um evento promovido pela ONG Todos Pela Educação nesta quinta-feira, 13, em São Paulo.

Durante o evento, as informações que foram divulgadas são de que:

- A prova será em outubro;

- As inscrições devem começar em junho;

- Os resultados serão divulgados em dezembro, para que as redes possam selecionar seus professores a tempo do início do ano letivo.

O que é a "Prova Nacional Docente"?

Esta é uma nova avaliação criada pelo Ministério da Educação (MEC), que vai funcionar como um concurso nacional e unificado para selecionar os professores que lecionaram nas redes públicas de ensino.

Municípios e estados interessados em usar as notas para contratar seus docentes devem aderir ao programa até 17 de abril.

Por que o concurso foi criado?

A criação do concurso foi principalmente para aumentar o número de profissionais efetivos, seguindo critérios adequados, e aumentar a frequência das contratações, não exigindo que cidades pequenas, que muitas vezes sofrem para organizar seus próprios processos seletivos.

“Ainda que o processo de adesão não tenha sido concluído ainda, já sabemos que serão ao menos 250 mil candidatos que se formaram em cursos de licenciatura”, afirma Palacios.

Somado a isso, o presidente ainda disse que "teremos critérios mais claros na admissão de professores" para estados e municípios.

Como será a prova?

A avaliação que será utilizada é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), porém na versão específica para licenciaturas.

Um terço do exame, será de perguntas gerais para os professores, e os outros dois terços, de questões específicas pela disciplina lecionada pelo candidato.