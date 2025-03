Jerônimo Rodrigues reúne mais de 40 prefeitos em Itabuna

Jerônimo se reuniu com lideranças em Itabuna - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) montou acampamento na região sul do Estado e iniciou nesta quinta-feira (13) uma agenda de quatro dias na região. O governador reuniu mais de 40 prefeitos, em jantar promovido pelo gestor da cidade, Augusto Castro (PSD), que terminou na madrugada desta sexta-feira, 14.

A agenda contou com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do ex-deputado e presidente do Avante, Ronaldo Carletto, do novo presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso (PSD), além de ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais e lideranças de toda a região.

Em Itabuna, o governador realizou diferentes entregas nas áreas da saúde, infraestrutura e segurança, contabilizando um total de R$ 342,3 milhões de obras concluídas e em andamento, nos últimos dois anos.