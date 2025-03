BA-535: Avenida Henry Ford pode passar a ser Avenida BYD

Complexo BYD - Foto: Assessoria BYD

A Avenida Henry Ford, localizada na BA-535, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) , pode passar a ser denominada Avenida BYD. A alteração do nome da via foi proposta pelo deputado Júnior Muniz (PT) através de um projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Conforme indica o texto, a medida ressalta um reconhecimento “ao impacto da BYD no cenário econômico e industrial da Bahia”.

“A BYD, uma das maiores fabricantes globais de veículos elétricos e soluções de energia limpa, tem investido significativamente no estado, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de empregos. Sua presença no Polo Industrial de Camaçari simboliza a transição para uma economia mais sustentável e tecnologicamente avançada,alinhada com os novos paradigmas da indústria automobilística global”, disse o parlamentar na justificativa.

Fechamento da Ford

O complexo industrial da Ford em Camaçari está parado desde janeiro de 2021, quando a Ford anunciou a saída do Brasil como fabricante, passando a atuar somente como importadora.

Em 2023, a Ford vendeu a fábrica no Polo Automotivo ao governo da Bahia e desde a negociação, a gestão estadual tem avançado para a instalação da montadora chinesa BYD.