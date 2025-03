PDT ensaia aproximação com Jerônimo e pode firmar aliança em breve

Reunião do PDT nesta quinta-feira, 13 - Foto: Divulgação

A menos de um ano para as eleições estaduais, o PDT já ensaia o movimento de adesão ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). A atração deve ser firmada no fim deste mês com oito prefeitos da sigla.

Os gestores municipais receberam o sinal verde do presidente estadual da legenda, deputado Félix Mendonça Júnior, durante um almoço nesta quinta-feira, 13, após a sinalização de duas lideranças do partido.

"O governador já manifestou para nós, em vários momentos, o interesse em ter o partido na base aliada. Ontem conversamos sobre o assunto em uma agenda do governo em Feira de Santana. Ele quer conversar com os nossos prefeitos. Levamos essa proposta a Félix, que aceitou e também vai participar dessa reunião, prevista para ocorrer ainda este mês", disse Silva Neto.

Os ex-prefeitos de Euclides da Cunha, Luciano Pinheiro, e de Araci, Silva Neto, que vão concorrer à vaga de deputado estadual em 2026, também participaram do encontro.

"Defendo, assim como Silva Neto e praticamente todos os prefeitos do partido, o apoio a Jerônimo. Na base aliada, poderemos crescer nas eleições de 2026, o que não ocorrerá se estivermos na oposição", disse Luciano Pinheiro.

Félix voltou a afirmar que está dialogando internamente no partido sobre os rumos do PDT. Ele tem mantido conversas com o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), que já demonstrou interesse em ter os pedetistas na aliança com Jerônimo.

"Faremos uma reunião republicana entre o governador e os prefeitos do partido que foram eleitos em 2024, conforme solicitaram Silva e Luciano", disse o dirigente partidário.

Questionado se o encontro pode aproximar o PDT da base governista, o parlamentar afirmou que "tem o ditado que é conversando que a gente se entende".

Durante o almoço, o parlamentar, Silva Neto e Luciano Pinheiro trataram também da formação da chapa de candidatos a deputado estadual e federal. Marcílio Menezes, que já integra a base do governo, foi convidado a retornar ao PDT.