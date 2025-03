Jerônimo explica aproximação do PP e PDT: "alinhamento programático"

Governador está empenhado em atrair novos partidos para sua base - Foto: Gabriela Araujo | Ag. A TARDE

O Governador Jerônimo Rodrigues confirmou as articulações para atrair o PP e PDT para sua base e revelou a torcida para um desfecho positivo também das negociações do presidente Lula junto ao Progressistas, embora um desfecho positivo em Brasília não seja condicionante para uma aliança no estado.

"A gente não fica aguardando o Lula resolver pra gente poder fazer daqui. É claro que o cenário nacional interfere mas eu estou fazendo a minha parte", diz Jerônimo, que não esconde suas conversas para atrair o PP.

"Eu tenho dialogado com muita proximidade do PP. É fundamental pra gente, nós já temos na câmara estadual (Assembleia Legislativa) o alinhamento com seis deputados estaduais, temos na Câmara Federal os deputados federais do PP já têm um alinhamento conosco, como é o caso de Cajado, de Mário Júnior, dois deputados, dos quatro me parece, então eu tenho alinhamento, me ajuda bastante".

O Governador também admite tratativas para atrair o PDT, que hoje, no estado, inetgra o grupo liderado pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. Jerônimo espera um alinhamento vertical, a partir do Palácio do Planalto.

"Tenho muito interesse que esse alinhamento aconteça com o Governo Federal. Tanto o PP, PDT, também nós estamos dialogando aqui e preparando. Caso haja o alinhamento federal vai ser fácil para nós aqui. Caso não haja, quero dialogar pra ver como é que a gente continua com essa aproximação".

Para Jerônimo, mais que uma composição com vistas à governabilidade ou sucessão, 'o alinhamento é programático'. "Assim como nós temos um bom alinhamento com PC do B, PSB, PSD, com o Verde (PV) e Avante eu também entendo que o Lula está fazendo um alinhamento de programa de partido".