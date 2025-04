Seca na Bahia: Jerônimo busca ajuda federal para combater estiagem

Governador com a comitiva estadual em Brasília - Foto: Eduardo Aiache | GOVBA

Em Brasília, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu nesta quarta-feira, 9, para tratar sobre medidas emergenciais para enfrentar os efeitos da seca no estado.

Na ocasião, o petista esteve ao lado do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, junto com técnicos da Defesa Civil Nacional e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, parlamentares e prefeitos baianos.

Durante o encontro, o governador entregou ao Executivo federal um plano com propostas emergenciais e estruturantes de combate à estiagem prolongada, apresentado ao ministro Waldez Góes. A expectativa é de que, já na próxima semana, o Estado anuncie um conjunto de ações para auxiliar os municípios que têm sofrido com a seca.

“A situação da seca exige respostas urgentes e coordenadas. Não se trata apenas de ações emergenciais, mas de estratégias estruturantes que garantam segurança hídrica e dignidade às famílias que vivem no semiárido. Reiteramos, aqui em Brasília, a importância de um pacto nacional para fortalecer as políticas públicas voltadas para o enfrentamento da estiagem”, afirmou Jerônimo.

Mais de 70 municípios baianos enfrentam situação crítica devido à ausência prolongada de chuvas, o que tem provocado prejuízos severos à agricultura familiar, comprometido o abastecimento de água e afetado diretamente comunidades rurais. A audiência reuniu ainda lideranças políticas e técnicas para alinhar soluções conjuntas entre União, estados e municípios.

Saiba quem são os integrantes da comitiva

O Governo da Bahia foi representado pelos secretários Adolpho Loyola (Relações Institucionais), Afonso Florence (Casa Civil), Osni Cardoso (Desenvolvimento Rural), o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro, e a coordenadora do Escritório de Representação do Governo da Bahia em Brasília, Elisabete Costa.

Entre os prefeitos presentes, estavam Emanoel da Farmácia (Abaré); Bergue De Josias (Macururé), Dilan Oliveira (Chorrochó); Emanuel Rodrigues (Rodelas); Murilo Bomfim (Curaça); Elton Carlos (Santa Brígida); e Professor Edmilson (Botuporã).

A reunião desta quarta-feira em Brasília foi precedida por uma reunião realizada em Salvador, no último domingo, 6, na qual Jerônimo Rodrigues convocou secretários de estado e dirigentes de órgãos envolvidos diretamente no combate à seca para alinhar as ações da gestão estadual e as necessidades dos municípios atingidos.