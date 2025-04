Jerônimo lança crédito para mototaxistas e anuncia isenção de IPVA

- Foto: José Simões/Ag A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), lançou nesta segunda-feira, 7, o Projeto Condução Decente e assinou decreto que altera o regulamento do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (FUNDESE), criando uma linha de crédito específica para mototaxistas, motofretistas e renovação da frota de autoescolas.

Em discurso, o petista ressaltou a importância da valorização da categoria e disse que as ações reforçam o fortalecimento da classe.

“É uma agenda de reconhecimento e fortalecimento da categoria, através de uma demanda deles. Uma demanda de crédito do Desenbahia, para aquisição de motos, que é o veículo que eles trabalham; uma capacitação para a formação do trabalho decente, para se proteger e para proteger o que ele transporta, seja a gente, seja a mercadoria. E ao final do curso, a entrega de EPIs, dois capacetes e uma antena de proteção para fios cortantes. E para os motofretistas, um capacete e uma mochila, onde eles possam ter a qualidade para transportar os produtos”, detalhou Jerônimo, durante coletiva de imprensa em evento de anúncio das medidas.

| Foto: José Simões/Ag A TARDE

Jerônimo oficializou nesta segunda a criação de uma linha de crédito específica para mototaxistas, motofretistas e renovação da frota de autoescolas. Além disso, ele anunciou o benefício de isenção de IPVA para motos antigas.