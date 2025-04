Jerônimo exalta potencial da Bahia em visita à Origem Week

Jerônimo fez visita ao Bahia Origem Week - Foto: José Simões | AG. A TARDE

A visita do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à feira Bahia Origem Week, na tarde deste domingo, 6, animou o Centro de Convenções de Salvador. O gestor estadual foi tietado por apoiadores políticos e produtores que comercializavam no local.

Durante visitas aos estandes de produtores de alimentos, Jerônimo vibrou com o sucesso da feira, que esteve lotada nos dois últimos dias.

"Você tem o próprio produtor aqui no seu estande. Ele consegue falar da origem de fato. A palavra [no nome da feira] é isso: a origem do produto. Eu fiquei feliz em ver prateleiras vazias, porque às vezes as pessoas acham que não vão comercializar tudo. Mas é tanto sucesso, que nos orgulha muito. Parabéns à organização", comemorou o governador.

"Isso aqui oportuniza a gente a olhar a capacidade que tem de circulação financeira, geração de empregos, geração de renda e divulgação da nossa marca", acrescentou.

Jerônimo também exaltou o potencial da Bahia como produtora de alimentos. Segundo ele, o estado tem capacidade para ser o principal produtor do Brasil.

“A Bahia não tem que ficar atrás de qualquer outro estado, outro país, com a qualidade dos seus produtos. Aqui é, na verdade, uma exposição de uma inteligência muito forte, que estava guardada esse tempo inteiro", avaliou Jerônimo.

Estava prevista a visita do governador ao estande da Bahia Pesca no evento. Porém, atrasado para assistir ao jogo entre Vitória e Flamengo no Barradão, Jerônimo deixou o Centro de Convenções de Salvador sem concluir sua ronda.