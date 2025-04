BAHIA ORIGEM WEEK Secretários citam evento como promoção do turismo e economia da Bahia Encontro reuniu pelo menos duzentos expositores e quatrocentas marcas Por Rodrigo Tardio 06/04/2025 - 19:34 h | Atualizada em 06/04/2025 - 19:48

Secretários destacaram fomento do turismo e economia da Bahia com realização do Bahia Origem Week - Foto: Foto José Simões Tognasca | Ag A TARDE

O secretário do Turismo do Estado da Bahia (Setur), Maurício Bacelar, exaltou a quarta edição do Bahia Origem Week, evento gastronômico da agricultura familiar e disseminador do artesanato e cultura baianos. O encontro reuniu pelo menos duzentos expositores e quatrocentas marcas. "É um evento que a gente promove um destino turístico que é a capital baiana. É um evento que precisa estar nos grandes centros, para que se promova o que é produzido na zona rural", disse. Otimista, Bacelar enxerga o evento como uma vitrine das economia criativa do Estado. "Nós incrementamos as 13 zonas turísticas da Bahia. É preciso que se dê essa oportunidade para quem produz, que é a de mostrar para o público consumidor", reiterou. Leia Também: Matheus Ceará revela aumento peniano após bariátrica: "Muito melhor" Eridan de Bonifácio é eleita prefeita de Ruy Barbosa Feirante é executado por PM após desentendimento Já o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, (SDE), Angelo Almeida, destacou o apoio da iniciativa privada ao evento. "Agregar tecnologia aos produtos da agricultura familiar vai ajudar a Bahia, bem como o desenvolvimento econômico e social, já que o Estado já avançou bastante nisso. Agradecemos muito o apoio da iniciativa privada, como o do Sebrae, por exemplo, que nos apoia também, afirmou.

