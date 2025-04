Matheus Ceará revela aumento peniano após bariátrica: "Muito melhor"

Matheus Ceará alertou que o procedimento exige avaliação cuidadosa - Foto: Reprodução | Redes sociais

O humorista Matheus Ceará, de 40 anos, conhecido por sua atuação no programa A Praça é Nossa, revelou, durante participação no podcast Salada Cast, que notou mudanças no corpo após realizar uma cirurgia bariátrica, em 2016 — incluindo o aumento do pênis.

"Emagrecer é bom demais. Dormia melhor, vestia roupa legal... e o pênis aumenta. Fica muito melhor magro", afirmou, em tom bem-humorado. A declaração viralizou nas redes sociais e gerou repercussão por tratar com leveza um efeito real vivido por pacientes pós-bariátrica, resultado da perda de gordura abdominal que pode deixar a genitália mais visível.

Apesar da observação curiosa, Matheus contou que se arrepende da cirurgia. Segundo ele, seu organismo não se adaptou bem ao procedimento, o que provocou efeitos colaterais duradouros, como diarreia constante e má absorção de nutrientes. "Tenho que tomar vitamina na veia, principalmente B12", explicou. O comediante chegou a gastar até R$ 2 mil por mês com suplementação manipulada.

O artista destacou ainda que sua decisão de operar foi por recomendação médica, e não estética. Na época, ele sofria com refluxo, apneia do sono e rouquidão causada pelo excesso de gordura no pescoço. "Fiquei três meses sem voz. A gordura estava afetando tudo", afirmou.

Mesmo reconhecendo benefícios do emagrecimento, Matheus Ceará alertou que o procedimento exige avaliação cuidadosa: “Nem todo mundo se adapta. Tem que avaliar bem antes de tomar essa decisão. Comigo, não rolou.”