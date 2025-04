Fernanda Lima choca ao revelar traições do passado: "Insegurança" - Foto: Reprodução

Fernanda Lima surpreendeu ao fazer revelações pessoais durante sua participação no videocast TerapiRa, que foi ao ar nesta sexta-feira (4). A apresentadora contou que, após ser traída por seu primeiro amor ainda na adolescência, passou a revidar na mesma moeda.

"Eu virei uma traidora de homens. Eu me atraía, eu traía. Sem culpa. Como fizeram comigo e fiquei marcada por isso, entendi que não podia confiar nos homens", desabafou Fernanda Lima em conversa com Fê Guerreiro e Camila Faus.

Hoje casada com Rodrigo Hilbert, Fernanda refletiu sobre o comportamento que teve na juventude. "Eu entendi que aquilo era para me autoafirmar em algum lugar, quase como uma insegurança. Já que vão me trair, eu traio também", explicou. Ela ainda revelou que sentia certo prazer na aventura, mas reconhece que tudo estava ligado à sua insegurança.



A apresentadora garantiu que "virou a chave" ao se casar com Hilbert e amadureceu muito no relacionamento. "No casamento, eu amadureci. Não vou ficar procurando sarna para me coçar, porque isso me custa muito", afirmou.