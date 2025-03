Eduardo Costa vs Fernanda Lima: polêmica tem novo desdobramento

Fernanda Lima e Eduardo Costa - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Divulgação

A polêmica envolvendo Eduardo Costa e Fernanda Lima ganhou mais um capítulo. O cantor teve uma vitória no processo aberto pela apresentadora por danos morais. A Justiça reduziu o valor da indenização de R$ 70 mil para R$ 50 mil.

“O valor originalmente fixado em R$ 70 mil mostra-se excessivo e desarrazoado”, justificou a desembargadora Denise Simões.

O advogado Eduardo Costa, Thiago Lino, a defesa do músico celebrou a redução do valor e disse que “o processo indenizatório já havia sido objeto de decisão em primeira instância, há algum tempo”. “Contudo, após assumirmos o caso, propusemos um recurso se insurgindo contra a decisão anterior”, disse.

Segundo a desembargadora da Quarta Câmara de Direito Privado, o sertanejo extrapolou a liberdade de expressão ao chamar apresentadora de imbecil. Ela analisou um recurso apresentado pela defesa do cantor, que havia sido condenado em primeira instância.

Ela pontuou que “o exercício da liberdade de expressão não pode ser utilizado de forma irrestrita, pejorativa, jocosa ou preconceituosa. Seu discurso foi além de uma simples fala, de simples expressão de opinião”.

Relembre o caso

A polêmica teve início em 2018 quando Fernanda Lima foi alvo de ataques de Eduardo Costa. Na ocasião, ele se revoltou com discurso feminista e progressista da apresentadora no programa ‘Amor & Sexo’, da TV Globo.

Ele chamou Fernanda de “imbecil”, afirmou que o programa comandado por ela era “esquerdista” e “destinado a bandidos e maconheiros”, além de sugerir que Fernanda se utilizava de “mamata” na emissora. O cantor chegou a se desculpar publicamente com a apresentadora e admitiu ter sido um “babaca” pelas ofensas proferidas.

Fernanda Lima entrou com duas ações contra o sertanejo. No processo criminal, ele foi condenado a prestação de serviços comunitários. Já no civil, o artista terá de pagar uma indenização.