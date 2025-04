Medo? Juju Ferrari fala sobre empresariar filho de Marcola do PCC

Medo? Juju Ferrari fala sobre empresariar filho de Marcola - Foto: Reprodução

Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marco Willians Herbas Camacho — o Marcola, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) —, está prestes a iniciar sua carreira musical. A influenciadora digital Juju Ferrari será a responsável por empresariar o jovem.

"Eu já venho há algum tempo estudando propostas para entrar nesse meio empresarial artístico. Por conhecer pessoas em comum, veio o pedido de entrar nesse projeto com ele", contou Juju. Segundo ela, Lucas tem grande potencial de crescimento na mídia e, por isso, a parceria foi vista como uma oportunidade.

Sobre o medo de lidar com o filho de uma figura tão conhecida do mundo do crime, Juju Ferrari foi direta: “Não. A questão de empresariar independe da família. Estou empresariando ele na carreira artística. Minha tratativa é toda com a mãe dele, que é a responsável legal, já que ele é menor de idade", disse à coluna Fábia Oliveira.



A influenciadora reforçou que seu envolvimento com Lucas Camacho é exclusivamente profissional e restrito ao cenário musical.