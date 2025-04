Quem é o filho do Marcola que anunciou parceria com Oruam

Lucas Camacho é filho de Marcola - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os filhos de Marcola e Marcinho VP, líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), respectivamente, surpreenderam com anúncio de parceria. Lucas Camacho, filho de Marco Willians Herbas Camacho, foi quem revelou a novidade.

O jovem tem 16 anos e contou ao site Metrópoles, nesta semana, que se juntará a Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, de 24 anos, em parceria.

Lucas Camacho está interessado em seguir uma carreira no meio musical e decidiu que a parceria com Oruam pode ser uma forma de ser impulsionado.

Diferente dele, Oruam iniciou a carreira de rapper em 2021. Os seus “hits” estouraram no ano seguinte e, atualmente, faz grande sucesso, principalmente entre os jovens.

No último fim de semana, Oruam e Camacho estiveram juntos e fizeram um registro, dando indícios da parceria.

Camacho, cabe ressaltar, ainda frequenta o 3º ano do ensino médio e pretende cursar Economia. Ele também não escondeu a admiração pelo pai e expõe fotos em países diferentes.