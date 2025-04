Oruam e filho de Marcola, do PCC, anunciam parceria

O trapper Oruam - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, e Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruam, filho de Marcinho VP, estão preparando o lançamento de uma música em conjunto, marcando um encontro entre os herdeiros de duas trajetórias historicamente opostas dentro do universo do crime organizado.

Segundo a colunista Mirele Pinheiro, do Metrópoles, a colaboração musical já está em fase de negociação e deve ser lançada em breve. À coluna, Camacho concedeu uma entrevista exclusiva sobre os planos para seu futuro.

“Ao longo da minha vida, aprendi valiosas lições com as experiências que vivi e, especialmente, com os conselhos sábios de meu pai. Esses ensinamentos têm sido fundamentais para o meu crescimento pessoal e acadêmico. Meu objetivo é me formar em uma área especializada em economia, pois sempre fui motivado pela vontade de compreender e mostrar ao mundo diferentes perspectivas da realidade, especialmente aquelas que não são amplamente divulgadas.”

O adolescente afirma que sua trajetória de vida é marcada por desafios intensos. “Posso afirmar que, em muitas ocasiões, o peso de experiências difíceis me impactou profundamente. O fato de ter nascido em um contexto de privação, como a ausência de meu pai durante os primeiros anos de minha vida, deixou marcas profundas em minha alma, criando traumas que carrego até hoje. No entanto, esses obstáculos também me moldaram e me impulsionaram a buscar um propósito maior.”, disse ao Metrópoles.

Lucas conta com mais de 22 mil seguidores nas redes sociais, compartilha uma rotina marcada por elementos do universo do lifestyle: viagens internacionais, carros de luxo e peças de grife. Oruam, por sua vez, já possui presença consolidada como artista musical, e vem ganhando espaço com letras que misturam vivências da periferia com elementos do trap nacional.

Quem são Marcola e Marcinho VP

Marco Willians Herbas Camacho, mais conhecido como Marcola, é o nome mais poderoso do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa da América do Sul. Nascido em Osasco (SP), Marcola tem um histórico ligado ao crime desde a juventude, passando por assaltos a banco, roubos e envolvimento direto na organização que viria a se tornar um verdadeiro império do crime.

Do outro lado está Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, uma das figuras mais emblemáticas do Comando Vermelho (CV). Criado nas favelas do Rio de Janeiro, Marcinho cresceu em meio ao tráfico e logo assumiu posições de liderança dentro da facção carioca. Ambos estão presos.