Deolane Bezerra toma decisão drástica sobre vício em cigarro

Deolane Bezerra falou do vício nos aparelhos eletrônicos - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Deolane Bezerra revelou aos seguidores que tomou uma atitude drástica para conter seu vídeo em cigarro eletrônico. A influenciadora fez um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 4, e contou que não comprará mais dispositivos para fumar.

“Tô num propósito sério, tá?! Eu vou parar com isso daqui. Mais dois indo pro lixo”, disse ela, jogando os cigarros no lixo do banheiro de sua mansão. “Já prometi para mim mesma: acabando os que tem aqui em casa, não compro mais”, completou.

A advogada ainda contou que possui cerca de cinco aparelhos quase finalizados. “Aqui em casa ainda tem três que tá na ‘rapa’ e mais dois que estão acabando também. Eu tô falando sério, acabar acabou. Eu sinto que não é mais pra mim. Não vou me destruir”, concluiu.