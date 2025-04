Ex-BBB revela que negou cachê de R$ 500 mil para gravar pornô

A ex-BBB contou não aceitou pela pressão pública - Foto: Foto: Reprodução | TV Globo

Ariadna Arantes voltou a falar sobre suas aventuras sexuais quando ainda trabalhava como garota de programa. Convidada do podcast ‘Papagaio Falante’, a ex-BBB revelou que recebeu uma proposta de R$ 500 mil para gravar um filme pornô.

“Sou de uma época em que a gente vivia muito de aparências, tudo tinha que dar satisfação ao público. Lembro que muita gente falou: 'se eu fosse você, não faria, você vai se queimar'. Disseram: 'com R$ 500 mil você não faz muita coisa', hoje em dia sou super arrependida” , disse ela.

A morena ainda afirmou que as pessoas se vendem por um valor muito menor em plataformas adultas como OnlyFans e Privacy. “As pessoas hoje fazem vídeo por R$ 35, R$ 50. Você coloca valor de assinatura mensal por R$ 200 um assalariado não vai pagar, tem que ser preço popular”, disparou.

“É muito complicado falar porque a necessidade leva a gente a fazer coisas. Tiveram tantas outras pessoas que já fizeram pornô, como Gretchen e Rita Cadillac, e eu não julgo ninguém. Se precisar, eu vou fazer”, garantiu.

“Faço de tudo no OnlyFans, não tenho tabu. Antigamente, as pessoas viam o sexo como algo sujo e eu tinha medo do que iriam dizer, mas quando vi pessoas mais famosas que eu fazendo coisas pesadas, passei a fazer sacanagem. As pessoas se oferecem para gravar”, concluiu.