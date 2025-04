Gracyanne Barbosa revela que ainda é casada com Belo

Gracyanne e Belo ainda não se divorciaram - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Engana-se quem pensa que Belo e Gracyanne Barbosa estão separados oficialmente. Apesar de não estarem mais juntos como um casal, a influenciadora revelou que os dois seguem casados mediante a Justiça brasileira.

“Estou solteira já tem um ano, somos casados no papel, ainda não sentamos e conversamos. A gente tem muito mais para conversar ainda, no tempo de Deus”, disse ela, em entrevista concedida ao portal ‘Gshow’.

A morena ainda contou que não está buscando um relacionamento no momento. “No BBB, estava fechada para um novo amor. No momento, não estou nem aberta, nem fechada. Estou me curtindo, ressignificando”, explicou.

“Quando você passa muito tempo com uma pessoa, acaba vivendo um pouco a vida dela. Preciso de um tempo para voltar a me conhecer, viver coisas, curtir, viajar, focar na minha família, levar minha mãe para viajar”, concluiu.

Vale lembrar que Belo já seguiu em frente e está vivendo um relacionamento com a modelo Rayane Figliuzzi. Os dois assumiram publicamente o namoro no início de 2024, pouco tempo depois de Gracyanne ser confinada no BBB 25, reality show da TV Globo.