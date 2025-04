Cantora famosa expõe abstinência de sexo: “eu cansei”

A cantora não faz sexo desde 2024 - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

Karol Conká revelou que resolveu entrar em abstinência sexual em 2025. A cantora participou do podcast ‘PodPah’ e contou que está desde dezembro de 2024 sem se relacionar com ninguém, pois está cansada dos homens.

“A última vez que eu fiquei com alguém foi em dezembro de 2024. Uma decisão minha porque eu cansei. A gente cansa porque existem coisas que precisam ser discutidas entre os homens”, disse ela.

“Vocês homens precisam aprimorar mais, vocês esquecem que para estar com uma mina foda tem um custo, e não estou falando sobre os homens pagarem nossas contas. Vocês devem cuidar da mente”, explicou.

A famosa ainda confessou que não tem paciência para lidar com os problemas dos outros. “Eu faço terapia, minhas coisas, aí você se envolve com uma pessoa que chega com um fardo tão pesado, e eu tenho que lidar com os meus”, disparou.

“Aí vem a pessoa e eu carinhosamente falo: 'querido, você está vendo uma plaquinha aqui [na minha testa escrito] terapeuta? Não, não sou sua terapeuta. Sou uma mulher que está querendo um envolvimento'”, completou.

“Agora cheguei num ponto que nem isso eu quero. Eu tô numa preguiça que acho que vou ter que fazer terapia para retomar esse interesse em sexo, nas pessoas, porque não tenho mais”, concluiu.