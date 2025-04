Ana Maria e ex-diretor do Mais Você se casam nesta sexta; saiba mais - Foto: Reprodução

A apresentadora Ana Maria Braga, de 76 anos, oficializa nesta sexta-feira, 4 de abril, seu 5º casamento. O escolhido é o jornalista Fábio Arruda, com quem ela se relaciona desde a pandemia. A cerimônia intimista acontece na mansão da apresentadora, no bairro Jardins, em São Paulo, e teve início a partir das 16h30.

O evento contará com apenas 50 convidados, entre eles celebridades como Luciano Huck e Angélica, Xuxa Meneghel, Sabrina Sato, Nicolas Prattes, Tati Machado e Bruno Monteiro. A trilha sonora da celebração será comandada por uma orquestra sob a regência do maestro Renato Misiuk, conhecido por sua participação em casamentos de famosos.

Durante entrevista ao Altas Horas, Ana relembrou o início do relacionamento: “Eu estava passando no corredor de máscara, olhei para ele, ele me olhou, pronto. Era impossível não fazer de novo esse olhar".