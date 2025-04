Emicida faz novo pronunciamento sobre confusão com o irmão

Os irmãos estão enfrentando uma batalha judicial - Foto: Foto: Reprodução | Instagram

Emicida usou suas redes sociais para falar sobre a repercussão da polêmica envolvendo ele e o irmão, Evandro Fióti. A equipe do cantor emitiu um novo comunicado em seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira, 3, e esclareceu algumas informações que vêm sendo distorcidas pela mídia.

“Entendemos por bem prestar breves esclarecimentos sobre algumas questões que têm sido divulgadas pela imprensa. Termos como "roubo" e "desvio" na tentativa de traduzir o objeto da disputa judicial em curso, fruto de uma precipitação de uma das partes, que resultou em divulgações de informações distorcidas. Estes nunca foram termos utilizados por Leandro”, informaram.

“A decisão de Leandro de encerrar a parceria com Evandro não foi repentina ou inesperada. Trata-se de uma decisão madura e tomada após diversas tentativas de alcançar uma harmonia entre ambos em relação a inúmeras questões essenciais à gestão do negócio e da carreira do artista Emicida”, explicaram.

Os funcionários do rapper ainda alegaram que ele está tentando estabelecer um acordo amigável com o irmão. “É desejo de Leandro que seja possível alcançar um acordo amigável entre as partes, sendo que a paz volte a reinar entre os irmãos. Neste sentido, os advogados de ambos já restabeleceram o contato”, concluiu a nota.

Vale lembrar que Fióti foi acusado inicialmente de desviar mais de R$ 6 milhões, entre junho de 2024 e fevereiro de 2025, da empresa Laboratório Fantasma, administrada por ele e por Emicida.