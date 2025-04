Cantor famoso aprende a andar de bicicleta aos 26 anos; assista

O cantor nunca aprendeu a andar no veículo - Foto: Foto: Ilustrativa | Freepik

Zé Felipe está empenhado em aprender a andar de bicicleta este ano. Esposa do cantor, Virginia Fonseca registrou a tentativa dele ao subir no veículo, nesta sexta-feira, 4, na mansão do casal em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Agora é a vez do papai aprender a andar de bike, porque ele ainda não aprendeu. Não tem como você não saber, amor. Primeiro coloca o pé no guidão e depois sobe. Assim não dá mesmo. Ah não, pelo amor de Deus. Você não pode desistir”, disse ela, se divertindo com a situação.

“Como vocês aguentam andar com isso aqui?”, perguntou o filho do cantor Leonardo, enquanto tentava se equilibrar na bicicleta. Irritado, ele acabou desistindo da tentativa e desceu do veículo.