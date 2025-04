Oruam envia recado a filho de Marcola após anúncio de parceria musical - Foto: Reprodução

O cantor Oruam, de 24 anos, usou as redes sociais para mandar um recado ao jovem Lucas Camacho, de 16 anos, filho de Marco Willians Herbas Camacho — o Marcola, líder do Primeiro Comando da Capital (PCC). A publicação aconteceu logo após a revelação da parceria musical entre os dois.

No Instagram, Oruam compartilhou uma foto ao lado de Lucas e escreveu na legenda: “RJ SP”, em referência aos estados onde nasceram — Oruam é do Rio de Janeiro e Lucas de São Paulo.

A colaboração entre eles chama atenção por envolver os herdeiros de dois dos maiores rivais do crime organizado brasileiro: Marcinho VP, chefe do Comando Vermelho (CV) e pai de Oruam, e Marcola, líder do PCC e pai de Lucas.



Lucas Camacho está dando os primeiros passos na música e enxerga a parceria como uma oportunidade de consolidar sua carreira na cena do trap nacional. Já Oruam, que iniciou sua trajetória em 2021, viu seus primeiros sucessos estourarem no ano seguinte e, desde então, acumula uma legião de fãs, especialmente entre o público jovem.