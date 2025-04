Eridan de Bonifácio é eleita prefeita de Ruy Barbosa

Eridan foi eleita em pleito suplementar, neste domingo, 6 - Foto: Reprodução

A cidade de Ruy Barbosa elegeu, neste domingo, 6, Eridan Barbosa, do MDB, com 51,57% dos votos. A eleição suplementar ocorreu após seis meses do processo eleitoral de 2024.

Eridan é esposa de Bonifácio (MDB), que havia sido eleito em outubro do ano passado. O pleito, entretanto, foi anulado por causa da inelegibilidade do candidato emedebista.

A prefeita, que terá Nildo (MDB) como vice, Dr. George (PSD), com a coligação 'Para Reconstruir Ruy Barbosa', formada por MDB, PL, Republicanos e PMB. O candidato derrotado teve 48,43% dos votos.