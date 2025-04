Eleição suplementar: Ruy Barbosa realiza nova disputa neste domingo

Prefeitura de Ruy Barbosa - Foto: Prefeitura de Ruy Barbosa

Seis meses após as eleições de 2024, a cidade de Ruy Barbosa, cidade a 320 km de Salvador, realiza neste domingo, 6, uma nova disputa suplementar, após o pleito do ano passado ser indeferido por causa da inelegibilidade do candidato mais votado.

Com 23.883 eleitores aptos para votação, as sessões abriram às 8h e fecham às 17h.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), ao todo são 89 urnas eletrônicas que serão usadas na cidade. 79 estarão nas seções eleitorais e 10 ficarão na contingência, prontas para substituir qualquer equipamento que tenha problemas durante a votação.

Saiba quem são os candidatos

| Foto: Divulgacand

DR. GEORGE

Aos 43 anos, George Luiz Brito de Carvalho, que é natural de Ruy Barbosa, tenta pela primeira vez disputar o pleito. Benilda (PT), também da cidade, é sua candidata a vice.

ERIDAN DE BONIFÁCIO



A vereadora de 69 anos, Eridan Martins de Araújo Dourado se apresenta como aposentada e é natural de Lençóis, na Chapada Diamantina. Ela já havia se candidatado a prefeita, em 2020, mas perdeu a eleição.

Ela tem o empresário Nildo como postulante a vice. Natural de Ruy Barbosa, o político de 55 anos concorria ao mesmo cargo na chapa encabeçada por Bonifácio.