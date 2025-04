Último dia da Bahia Origem Week destaca força da produção baiana

Chocolate baiano marcou a gastronomia do evento - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O Bahia Origem Week chegou ao fim neste domingo, 6, com saldo mais que positivo: lotação de público, diversos produtos esgotados e um mergulho na riqueza produtiva e cultural da Bahia. Realizado no Centro de Convenções Salvador, desde a última quinta-feira, 3, o evento reuniu milhares de pessoas de todas as idades e expositores de várias regiões do estado.

O encerramento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário do Turismo do Estado da Bahia (Setur), Maurício Bacelar, e do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia (SDE), Angelo Almeida, que circularam entre os estandes e conversaram com expositores e visitantes.

Durante a visita, o governador destacou a importância do evento para a economia e a identidade baiana. “A Bahia não tem que ficar atrás de qualquer outro estado, outro país, com a qualidade dos seus produtos. Aqui é, na verdade, uma exposição de uma inteligência muito forte que estava guardada esse tempo inteiro. [...] Você tem o próprio produtor aqui no seu estande, ele consegue falar da origem de fato, a palavra é isso, a origem do produto. Eu fiquei feliz em ver prateleiras vazias, porque às vezes as pessoas acham que não vão comercializar tudo”, destacou.

Chegada do governador com autoridades | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Ao Portal A TARDE, Jerônimo também pontuou os avanços da Bahia nos últimos dois anos de sua gestão, especialmente na valorização das cadeias produtivas do interior.

“É a capacidade financeira que esse empreendimento tem, nem sempre isso é contabilizado. Isso é muito feito quando o somatório do petróleo, quando é a indústria. Quando esse setor da agricultura começa a se desbotar, muita gente não contabiliza isso, é menor em uma escala tributária. Então, isso aqui oportuniza a gente a olhar a capacidade que tem de circulação financeira, geração de empregos, geração de renda e da divulgação da nossa marca”, ressaltou.

Organização e inclusão de cooperativas

Presente no evento, o superintendente da Bahiater (Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão Rural), Lanns Almeida, reforçou o papel das políticas públicas na estruturação de cooperativas e associações.

“Todo o recurso que é investido para a agricultura familiar, do ponto de vista dos projetos e editais, só tem uma via de entrada, que é o CNPJ, ou de uma associação, ou de um cooperativismo. [...] Essa estruturação é desde os conselhos municipais aos conselhos territoriais, para que esses agricultores se organizem melhor e possam de fato entrar no mercado de maneira organizada, para competir com produtos diferenciados. Trazemos aqui embalagens fantásticas, produtos que hoje não fazem nenhum tipo de inveja a outros produtos nacionais e internacionais, e essa feira é um exemplo disso”, destacou Lanns, ao Portal A TARDE.

Estades do Bahia Origem Week | Foto: José Simões / Ag. A TARDE

Almeida complementou, reafirmando o compromisso com o fortalecimento da dignidade no campo. “É importante aumentar a produção, aumentar a produtividade, mas principalmente o que o governador Jerônimo sempre traz, é fortalecer a dignidade de cada homem e de cada mulher do nosso rural baiano”, concluiu o superintendente.

Inovação da gastronomia e do artesanato baiano

Um dos pontos altos da feira foi a inovação de marcas baianas que unem tradição e criatividade. Ana Maria Benevides, representante da Benevides Chocolates, da cidade de Itabuna, chamou atenção com produtos que exploram ingredientes regionais de forma inusitada.

“Temos 16 prêmios internacionais, mas mesmo assim falta um pouco de conhecimento mesmo do público local, ainda mais aqui de Salvador. Então, a Bahia Origin Week traz nesse momento a oportunidade das pessoas conhecerem os nossos chocolates [...] O exemplo disso é no chocolate sabor acarajé, que está sendo um sucesso aqui junto com outras, como bolo de pipoca, bolo de estudante, canjica baiana, bolo de aipim, cupuaçu e outros sabores que vêm lá da Cabruca”, explicou Ana, ao Portal A TARDE.

No setor de artesanato, talentos locais também brilharam. O jornalista e artesão Samuel Barbosa compartilhou a trajetória de superação e expressão artística.

“Comecei a expressar os meus sentimentos aqui por meio da pintura, depois de um processo de arteterapia. [...] Participar de um evento como esse é fundamental porque a gente consegue mostrar ainda mais o nosso trabalho para diversas pessoas, não só para mim, mas para todos os artesãos que fazem parte aqui do estande do artesanato da Bahia”, detalhou Samuel.

Outro destaque foi o artesão Thiago Burco, ex-bancário que apostou em uma nova vida mais sustentável e criativa. “Vou fazer mais ou menos três anos, me considero como um artesão da nova geração. Hoje o meu artesanato é totalmente sustentável, artesanal e regional. [...] Eu tento sempre trazer um trabalho mais artesanal, mais simples, mais sustentável e cada vez mais criativo”, concluiu.