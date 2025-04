SALVADOR Bahia Origem Week recebe Expo Pesca & Aquicultura Entrada é gratuita, mas o público é convidado a participar de forma solidária, Por Redação 01/04/2025 - 15:26 h | Atualizada em 01/04/2025 - 15:46

O evento conta com o apoio do Governo Federal, através do Ministério da Pesca e da Aquicultura (MPA) e do Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Pesca - Foto: Divulgação

Maior feira de pesca e aquicultura do Nordeste, a Expo Pesca & Aquicultura chega na quarta edição da Bahia Origem Week, evento que será realizado entre os dias 3 e 6 de abril no Centro de Convenções de Salvador. A Expo Pesca reunirá empresários, produtores, autoridades e especialistas de todo o país para debater as principais questões relacionadas ao desenvolvimento sustentável do segmento. O evento conta com o apoio do Governo Federal, através do Ministério da Pesca e da Aquicultura (MPA) e do Governo do Estado da Bahia, através da Bahia Pesca, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI). Leia Também: Corpo de homem é encontrado em praia deserta de Salvador SAC de Salvador oferece serviço para pessoas com espectro autista VÍDEO: mulheres são flagradas furtando bolsa em Igreja de Salvador Dentro da programação oficial da feira, a Bahia Pesca promove, na sexta, 4, o Workshop Construindo Redes, com uma série de palestras e mesas redondas voltadas para um grupo de 80 estudantes da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB). No sábado, 5, serão realizadas três palestras abertas ao público, a partir das 18 horas, no Auditório Sustentabilidade. Também como parte das atrações da Expo Pesca está a tradicional participação da chef Cida Pescadora, primeira mulher brasileira a obter o registro profissional de pesca, que no domingo 6, irá apresentar na Cozinha Show a receita de seu "Filé de tilápia delícia ao molho branco de aipim”. A entrada é gratuita, mas o público é convidado a participar de forma solidária, com a doação de traga 1kg de alimento não perecível para o programa Bahia Sem Fome. Inscrições para as atrações, como palestras e aulas da Cozinha Show, podem ser feitas através deste link.

