SAC de Salvador oferece serviço para pessoas com espectro autista

Agendamento pode ser feito no Call Center do SAC - Foto: Raphael Muller

O SAC do Salvador Shopping irá oferecer serviço exclusivo para o público com transtorno do espectro autista (TEA) durante os três sábados do mês de abril. A iniciativa inicia no próximo sábado, 5, e faz alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em abril.

O local irá atender apenas o público TEA que busca emitir a primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço é gratuito.

Para emitir o documento, primeiro é preciso fazer um agendamento através do call center do SAC (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

O serviço exclusivo para público ficará disponível nos dias 5, 12 e 26 de abril. Neste período, o local será cuidadosamente preparado com iluminação e sonorização adequadas.

Para emitir a CIN é necessário apresentar certidão de nascimento original. Outras dpuvidas podem ser esclarecidas através do aplicativo e portal BAGOV (www.ba.gov.br) e do site institucional do SAC.