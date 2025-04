VÍDEO: mulheres são flagradas furtando bolsa em Igreja de Salvador

A ação ocorreu enquanto os convidados da cerimônia tiravam fotos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Três mulheres foram flagradas por câmeras de segurança instaladas na Igreja de Nossa Senhora da Vitória, em Salvador, furtando uma bolsa, durante um batizado, no sábado, 29. A ação ocorreu enquanto os convidados da cerimônia tiravam fotos no templo religioso.

No registro é possível ver duas mulheres se aproximaram da bolsa, que estava no banco, e a mudaram de lugar. Em seguida, a outra suspeita a pegou e saiu da igreja.

De acordo com testemunhas, as três mulheres são conhecidas por praticar furtos na região. A Polícia Civil investiga o caso e tenta encontrar as suspeitas.

Veja vídeo: