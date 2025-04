"Oposição deixou espaço", diz secretário sobre debandada de prefeitos

Angelo Almeida esteve no Bahia Origem Week, no Centro de Convenções - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

A debandada de prefeitos eleitos pela oposição para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ainda repercute no meio político. Neste domingo, 6, em entrevista ao Portal A Tarde, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Angelo Almeida (PSB), repercutiu o assunto e apontou a existência de um vazio deixado pelo bloco com a derrota nas eleições de 2022.

Segundo Angelo, o governo soube ocupar esse espaço, mantendo diálogo e apoiando os gestores municipais. O titular da SDE ainda aidrnou que a oposição terá que "correr atrás".

"Desde de criança que eu ouvia dizer que política não existe espaço vazio. O que estamos vendo aqui é o retrato de uma oposição que deixou um espaço vazio [...] Tem pessoas que fazem política e militam porque fazem naturalmente, tem outras que fazem que fazem oportunamente", iniciou Angelo, presente no Bahia Origem Week, no Centro de Convenções de Salvador.

"O que está se vendo é o governo do Estado, e eu quero parabenizar o trabalho do governador Jerônimo e de Adolpho Loyola, tem ocupado esse espaço. Quem deixa o espaço vazio tem que correr atrás. Vai dar trabalho de encostar, o governador é muito ágil", completou.