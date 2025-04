Crédito para mototaxistas era preocupação do Governo da Bahia, diz Serin

Mototaxi em Salvador - Foto: Raul spinassé / Ag. A TARDE

A concessão de novas linhas de crédito para mototaxistas e motofretistas, lançada nesta segunda-feira, 7, era uma preocupação do governador Jerônimo Rodrigues (PT). A afirmação é do secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, em entrevista ao Portal A TARDE.

Ele garantiu que a data escolhida para o lançamento do programa não tem a ver com as recentes manifestações dos trabalhadores contra o aperto na fiscalização da Transalvador e Guarda Municipal. Na última sexta, 4, um grupo tentou entrar no Centro de Convenções, na Boca do Rio, durante o evento de pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à Presidência da República.

“O que nós estamos fazendo aqui não tem relação nenhuma com a atividade de sexta. O governador tinha pedido para a gente fazer um trabalho com os mototaxistas e motofretistas há um bom tempo, então foi gestado e nós conseguimos marcar essa agenda para hoje, depois de levantado o programa, sobre o que é que a gente ia fazer, como oferecer recursos, que tem dinheiro federal também. Então nós conseguimos fazer isso, uma coisa muito mais abrangente”, justificou Loyola.

Adolpho Loyola, chefe da Serin | Foto: Eduardo Dias / Ag. A TARDE

“Teve um piloto nisso lá atrás, no início do governo, formando apenas 100 mototaxistas, então o governador pediu pra gente ampliar para o estado. Hoje serão 47 municípios, formar mais de 6 mil mototaxistas e moto entregadores. O trabalho é uma preocupação do governador, uma preocupação deste governo, para quem mais precisa. Eles trabalham, vivem esse sub-emprego, então nada melhor do que a gente formá-los melhor, capacitá-los também pra isso e também diminuir o índice de acidentes, o índice de precarização do trabalho, então tudo isso tá na nossa pauta”, explicou o secretário.