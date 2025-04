Caiado lança nome para Presidência em evento com apoiadores em Salvador

Ronaldo Caiado (União Brasil) é governador do estado de Goiás - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Em Salvador para receber o título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho, duas mais altas honrarias da Assembleia Legislativa da Bahia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) também aproveitou a estadia em solo baiano para lançar oficialmente sua pré-candidatura à Presidência da República.

Caiado destacou seu legado à frente do Governo de Goiás e as tratativas com seu partido para validar sua possível candidatura ao Palácio do Planalto.



“O assunto aqui é de receber um título, receber a Comenda 2 de Julho e, sem dúvida nenhuma, lançar aqui a nossa pré-candidatura. O assunto partidário nós vamos tratar aí no decorrer do tempo, agora é levar essa prévia junto à população brasileira, esse é o motivo da decisão nossa no União Brasil em poder caminhar com tempo para que as pessoas nos conheçam. Quem conhece o governo de Caiado, vota em Ronaldo Caiado. Por isso, o que eu preciso fazer, o que todas as pesquisas mostram, é exatamente caminhar, ser conhecido e mostrar a vitrine hoje que é o estado de Goiás", afirmou.

O governador goiano explicou como pretende fazer para se tornar cada vez mais conhecido no país.

“Me perguntaram como eu vou fazer para ser conhecido. Começando aqui meu ponto de partida. Aqui é o grande momento da nossa pré-campanha por Salvador, caminhando os outros estados do Nordeste e aí sim, podendo debater com a população, com todas as entidades de classe, mostrando o que nós fizemos. Não é um candidato do achismo, é um candidato que tem proposta e que, ao mesmo tempo, tem realizações para poder apresentar a população brasileira", disse.

Condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) por oito anos por abuso de poder político nas eleições municipais de 2024, caiado está inelegível, mas a medida não afeta o mandato atual de Caiado, que vai até 2026.

Diante disso, o governador foi questionado sobre o assunto no evento de lançamento de sua pré-candidatura e voltou a minimizar o fato, citando o ex-presidenta Jair Bolsonaro, e afirmar que a questão não atrapalhará sua credibilidade e intenções.

"Eu estou perguntando aqui, vocês sabem, o ex-presidente Bolsonaro é uma pessoa que tem liderança no país. Todos nós sabemos disso. É um homem que tem a credibilidade de ter reerguido a direita conservadora do país. Isso aí é mérito que ele conseguiu com a sua capacidade e a sua liderança. Ele sempre será uma pessoa com essa capacidade de poder fazer valer a voz da direita conservadora do país. Ninguém nega o seu prestígio e muito menos a sua capacidade de liderança", desconversou.