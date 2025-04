Presidente do União Brasil não vai a evento de Caiado em Salvador

Novo presidente do União Brasil Nacional, Antônio Rueda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Antônio Rueda, presidente do União Brasil, foi uma das ausências no lançamento da pré-candidatura ao Palácio do Planalto do correligionário e governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no evento que acontece nesta sexta-feira, 4, no Centro de Convenções de Salvador.

Além de Rueda, os ministros do governo Lula Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), ambos filiados ao partido, também não compareceram ao lançamento da pré-candidatura de Caiado, que também recebeu o título de cidadão baiano e Comenda 2 de Julho, honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A ausência de Rueda ocorre após o dirigente pressionar Caiado a adiar o lançamento da pré-candidatura, por conta do avanço das negociações para federação entre PP e União Brasil.

Outro motivo, segundo a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, seria a preocupação da atual cúpula do União Brasil com o avanço da Operação Overclean. A investigação, que tramita no STF, tem integrantes do partido como alvos e teve novos desdobramentos na quinta-feira, 3, véspera do evento de Caiado.