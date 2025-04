Moro defende apoio a Caiado para presidência: "Governo Lula já acabou"

Sérgio Moro, senador e ex-kuiz da Operação Lava-Jato - Foto: José Simões/Ag A TARDE

O senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) avalia que o lançamento antecipado da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à presidência da República se justifica por conta do mal momento na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“A corrida presidencial acabou antecipada porque o governo Lula já acabou”, justificou o ex-juiz da Operação Lava-Jato na entrevista coletiva feita em sua chegada ao Centro de Convenções de Salvador, onde o evento de Caiado acontece nesta sexta-feira, 4. Também hoje, o goiano recebe a Comenda 2 de Julho e o título decidadão baiano, honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“O governo federal não combate o crime, não tem política de segurança. Eu vim aqui prestigiar, assim como pessoas de outros partidos, o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado, porque a gente precisa mudar o Brasil em 26. Ninguém aguenta mais o governo Lula”, reforçou Moro.

Ainda segundo Moro, apesar da indefinição sobre quem vai enfrentar Lula nas urnas no ano que vem, a direita deve convergir em apenas um nome.

“A questão hoje é o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado. Tenho certeza que lá em 26 os partidos de direita, de centro-direita vão se unir para a gente derrotar o PT e o Lula. Eu tô lá no Congresso, sou oposição, tenho feito o meu papel para evitar o pior, mas a gente precisa de um presidente forte, a gente precisa de um presidente firme. A gente não pode ter um presidente que passe a mão na cabeça dos criminosos, como é esse governo federal, que é conivente com o descontrole dos presos. Ronaldo Caiado está se apresentando como pré-candidato a presidente da República, nós temos que ter essa aglutinação lá na frente”, pontuou Moro.