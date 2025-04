Caiado escolhe Salvador para lançar candidatura e projeta ser terceira via em 2026

Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Com o lançamento da pré-candidatura à presidência da República em Salvador prestes a acontecer, Ronaldo Caiado (União Brasil) conversou com o Portal A TARDE e detalhou suas principais motivações para escolher a capital baiana como sede para o evento. Além disso, contou suas expectativas sobre sua postulação.

O governador de Goiás citou vários pontos que fizeram oficializar seu nome ao pleito na cidade, entre eles, sua proximidade com o Estado por ter família baiana.

“Escolhi por vários motivos. Primeiro, porque Bruno Reis [prefeito de Salvador], quando deputado [estadual] me deu o título de cidadão. Segundo, vou receber aqui a honraria de 2 de Julho. Terceiro, que parte da minha família é baiana, a minha mulher é de Feira de Santana e os familiares ainda continuam vivendo aqui em Feira”, iniciou, ressaltando ter “uma identidade com a Bahia e os políticos baianos”.

Caiado também destacou que não basta ter popularidade no Estado que governa e que precisa “andar o Brasil” para ser reconhecido.

“O que eu preciso fazer é andar pelo Brasil e dizer: ‘Olha, eu não sou um candidato do achismo’”, disse.

Foco da candidatura

O gestor ressaltou que seu principal foco, caso seja eleito, será a segurança pública e a economia do país. “São os dois pilares que eu embasaria no primeiro ano de muito esforço em cima dessas duas áreas.”

Apesar de ter os dois pontos como prioridades, Ronaldo reforçou que fará um diagnóstico inicial para realizar um plano de governo. “Um presidente da república precisa de um plano de gestão, de governo, uma equipe qualificada para poder responsável por cada ministério [...] e além do mais saber as prioridades que dará ao governo”, evidenciou.

Evento de lançamento

Em meio a divisão interna do União Brasil, Caiado disse que não está com expectativa de que grandes autoridades estejam presentes no evento de lançamento nesta sexta-feira, 4, no Centro de Convenções de Salvador e afirmou não ser “político de barra de saia”.

“Eu estou com expectativa de poder vocalizar ao povo baiano e aos que estejam me assistindo um candidato que está apto a ser sabatinado pela população, a poder apresentar dados, debates todos os temas. Esse paternalismo político nunca foi condicionante na minha história de vida. Não sou político de barra de saia e nem de bolso de colete , sempre enfrentei minhas eleições com muita independência, não sou um candidato para falar como preposto de alguém e nem de ser encabrestado por ninguém”, declarou.

Sobre as especulações de uma possível resistência do União Brasil na sua candidatura, Caiado desmentiu alegando que jamais faria qualquer evento sem ser acertado antes com a sigla.

“Eu posso garantir que eu jamais na minha vida faria qualquer evento que antes não tivesse sido acertado e conversado com aqueles que representam o partido , que também são lideranças nacionais.

Quando questionado se a possibilidade da Federação entre o PP e o União Brasil atrapalharia sua candidatura, Caiado reforçou seu posicionamento contra a aliança e disse que seria mesquinhagem impedir algo sobre seu nome

“Eu acho que é muito mesquinho destruir dois grandes partidos apenas com a visão de dificultar a minha campanha. Eu acho que realmente as pessoas ainda não acordaram, mas acho que a ficha está caindo, estão vendo que esta tentativa pode provocar consequências sérias”, evidenciou sua opinião.

Quem é Ronaldo Caiado?

Aos 75 anos, Ronaldo Ramos Caiado é professor, médico e político brasileiro. É governador de Goiás desde 2019 e foi reeleito para o cargo em 2022. Antes de ser governador, foi senador (2015-2019) e deputado federal por várias legislaturas.

Caiado também foi avaliado como o melhor chefe estadual do Brasil por dois anos consecutivos, segundo pesquisa Atlas Ranking Governadores.