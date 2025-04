Paulinho da Força defende “candidatura mais ao centro” de Caiado à presidência

Paulinho da Força, presidente do Solidariedade - Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Presente em Salvador, nesta sexta-feira, 4, no evento de lançamento da pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à presidência da República, o deputado federal e presidente do Solidariedade Paulinho da Força (SP) justificou os motivos de seu apoio ao goiano.

“A gente pode construir uma candidatura mais ao centro, que tem apoio da direita, mas que seja uma candidatura de centro, que possa pensar no Brasil. Nós achamos que o Caiado é um destes nomes, que pode representar esse anseio hoje da população brasileira, até que a gente possa romper essa questão dos extremos, da esquerda ou da extrema direita, e construir uma candidatura que possa pensar no Brasil, pensar na educação, na saúde e que possa diminuir o imposto, coisa que o governo Lula vem cada dia aumentando mais”, argumentou o deputado.

Paulinho também foi questionado sobre a queda na avaliação do governo Lula, constatada em pesquisas divulgadas nos últimos dias. Ele acredita que o cenário é quase irreversível para o petista.

“Acho que isso é um reflexo da maneira como o presidente Lula conduz o Brasil, que é uma maneira muito fechada, apenas com o seu partido, com os amigos que o visitava na cadeia e abandonando antigos aliados. Acho que é muito difícil reverter uma tendência que vem crescendo de desprestígio, de popularidade. Acho difícil Lula reverter essa situação. Para reverter isso teria que mudar completamente o governo, coisa que ele não vem fazendo. Na última reforma ministerial, ao invés de abrir o governo, ele fechou um pouco mais. É por isso que os partidos com certeza vão procurar a construção de uma candidatura que possa representar esse desejo do povo brasileiro”, avaliou.

Por fim, ele confirmou que o Solidariedade conversa com outros partidos no intuito de formar uma federação, mas não revelou quais são as siglas.

“Tá todo mundo conversando de federação. Acho que os únicos partidos que não estão conversando é o PSD do [Gilberto] Kassab e o PL do Valdemar [Costa Neto], o resto estão conversando. Embora pareça uma coisa simples, mas não é, porque tem problemas nos estados. Nós estamos conversando com vários partidos e esperamos concluir essas conversações até o final do mês de abril”, pontuou.