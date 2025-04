Secretário detalha pacote de anúncios para mototaxistas com financiamento e isenção

Augusto Vasconcelos - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

Em dia de lançamento do Projeto Condução Decente e assinatura do decreto com novas linhas de crédito para mototaxistas e motofretistas, o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Augusto Vasconcelos, destacou nesta segunda-feira, 7, que a medida pretende fortalecer a categoria.

“Mototaxistas, motofretistas, motociclistas que atuam entregando encomendas mediante aplicativos, todos eles sofreram ao longo dos anos com a precarização das relações de trabalho. E o governo do Estado, através de qualificação e capacitação técnica, além da entrega de equipamentos de proteção individual e a oferta de uma linha de crédito que financiará até 90% do valor de uma moto”, detalhou, em conversa com o Portal A TARDE.

O chefe da pasta também reforçou a importância de minimizar as dificuldades da classe. “Compreendemos que esses profissionais são fundamentais para a economia, mas que eles sofrem muito no dia a dia com inseguranças no trânsito, problemas de manutenção da moto. Então nós estamos estendendo com investimentos importantes que chegam até R$ 30 milhões.

Augusto explicou também que, além do investimento milionário, outras iniciativas também foram pensadas, como a isenção de IPVA para quem está em atraso.

Projeto Condução Decente

O governo assina nesta segunda o decreto que altera o regulamento do Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (FUNDESE), criando linha de crédito específica para mototaxistas, motofretistas e renovação da frota de autoescolas. Também será anunciado o benefício de isenção de IPVA para motos antigas.