Jerônimo diz estar à disposição da prefeita eleita em Ruy Barbosa

Jerônimo lançou programa de linha de crédito para mototaxistas e motofrentistas na Bahia - Foto: José Simões / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), parabenizou Eridan Barbosa (MDB), pela vitória na eleição suplementar de Ruy Barbosa, que aconteceu no domingo, 6. Ela venceu Dr. George (PSD), candidato apoiado pelo senador Otto Alencar (PSD).

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 7, durante o lançamento do programa de novas linhas de crédito para mototaxistas e motofretistas, além do benefício de isenção de IPVA para motos antigas, o governador ressaltou que os adversários são de partidos que fazem parte de sua base aliada e parabenizou o desempenho dos adversários no pleito.

“Minha solidariedade ao grupo que concorreu e ficou em segundo lugar. Agora é continuar trabalhando, reivindicando. É o grupo que tem o senador Otto Alencar como líder e o outro, da prefeita vencedora, é do MDB, ligado ao partido que me acompanha, que tem secretarias. Eu quero dar um abraço nos dois, dizer que vou estar à disposição pra gente poder sentar para ver o plano de ação com o Ruy Barbosa e também abraçar os dois grupos. Desejo sucesso e parabenizo a população pela eleição”, afirmou o governador.