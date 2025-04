Jerônimo revela expectativa para novo delegado-geral da Polícia Civil

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) dando boas-vindas ao delegado-geral André Viana - Foto: Matheus Landim | GOVBA

Apesar da mudança de comando na Polícia Civil, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) diz que espera que a nova gestão mantenha o seu foco no embate contra a violência, a fim de resguardar a segurança dos baianos.

“A minha expectativa é que a gente possa manter a firmeza em um ambiente de segurança pública do Estado, garantir que a gente possa ter o embate com todo o tipo de insegurança e de violência, mas em especial, o crime organizado, tecnologia forte”, disse.

O chefe do Executivo estadual participou na tarde desta segunda-feira, 7, da cerimônia de passagem de comando do novo delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, em Salvador.

Aos jornalistas, o petista também falou sobre a importância da corporação e de todo o núcleo das forças de segurança para a Bahia.

“Provavelmente, as pessoas comuns veem a força da Polícia Militar, mas é fundamental o DPT [Departamento de Polícia Técnica], Corpo de Bombeiros, e a Polícia Civil, com a inteligência e com as investigações. Então, o corpo da segurança pública passa pelas quatro forças”, afirmou Jerônimo.

O governador ainda fala sobre a nova posição ocupada por André Viana, que antes assumia a Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Norte/Leste) e comenta como enxerga a posição de um delegado-geral.

“Ele chegou hoje ao grau máximo da instituição, que é o chefe, o comandante da Polícia Civil. Como falou o secretário Marcelo, passa um filme. [...]. A emoção faz parte dessas horas e isso não significa que é mais frágil ou menos frágil, não se trata disso. Se trata é da competência, da força, da inteligência e da capacidade de liderar os seus colegas”, declarou.

“Eu entendo que ele é um representante do governador, de um secretário, mas ele tem que ser o porta-voz das necessidades e equilibrar entre o que a tropa do Polícia Civil demanda e o que o governo pode fazer”, concluiu.